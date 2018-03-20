Политические Сводки
- Нардепа Бакулина ждут в Генпрокуратуре 5 апреля
- Трамп не удержался и позвонил Путину
- Бурный рост спроса на шоколад поднял цену какао-бобов на 30% с начала года
- Ким Чен Ын сердечно поздравил Путина
- Суд признал недействительными 60 договоров между "Укрнафтой" и компанией "Котлас" на поставку нефтепродуктов
|Ким Чен Ын сердечно поздравил Путина
|20.03.2018 18:06
|
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сердечно поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента России.
Об этом сообщает агентство ЦТАК.
— Ким Чен Ын передал сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его уверенной победой на прошедших выборах, — говорится в сообщении.
Северокорейский руководитель также отметил, что переизбрание Владимира Путина говорит о значительной поддержке и доверии россиян. Ким Чен Ын выразил надежду, что дружба Москвы и Пхеньяна будет только развиваться.
Поделитесь статьей с друзьями