Неразведение сил и средств на Донбассе лишь затягивает возможность проведения саммита в нормандском формате, заявил в четверг, 10 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в «нормандском формате» ради проведения самого саммита», – сказал Лавров.

По словам Лаврова, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации нормандского саммита – это «попытка с очень негодными средствами».

По словам российского министра, «есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договорённости предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции».

«Я считаю, что это будет просто ударом по репутации нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Нацкорпус прорвался в Золотое, копы открыли огонь. На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Полиция стреляла в воздух.

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