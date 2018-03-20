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|Трамп не удержался и позвонил Путину
|20.03.2018 18:13
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20 марта состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, сообщает NBS News со ссылкой на источник в Белом доме.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.
О содержании беседы NBS News не сообщает. Это первый разговор лидеров двух стран после прошедших в минувшее воскресенье выборов президента России, на которых Путин, по предварительным данным ЦИК, победил с результатом более 76%.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что разговор состоялся по инициативе американской стороны и Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах.
Обсуждались усилия по ограничению гонки вооружений, сфера энергетики, сирийская проблема, ситуация в Украине и на Корейском полуострове.
Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, но телефонного звонка с поздравлениями со стороны Трампа не планируется.