Глава государства заявил, что распустит партию Слуга народа, если «они сами начнут есть друг друга».

Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии Слуга народа роспуском, если они будут ссориться. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский заявил, что может распустить партию через год, если они «начнут есть друг друга».

«Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга – я через год их распущу», – заявил он.

Как сообщалось, глава Слуги народа предложил продать все авто депутата Дубинского. Глава фракции Слуга народа Арахамия предложил продать все машины депутата Дубинского, чтобы не брать кредиты МВФ.

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