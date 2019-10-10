В хозяйственно-финансовом департаменте Секретариата Кабмина назвали размер фактической зарплаты премьера.

Алексей Гончарук за первый месяц работы в должности премьер-министра Украины получил зарплату почти 50 тысяч гривен. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает УНН со ссылкой на полученный ответ из Кабмина на соответствующий требование.

«По информации хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров, действительно полученная за период с 30 августа по 30 сентября 2019 года заработная плата премьер-министра Украины Гончарука А.В. составила 49 842,51 гривен», – говорится в ответе.

Напомним, в декларации за 2018 год Алексей Гончарук указал в декларации более 1,8 млн гривен доходов. Также он задекларировал 89 тыс. 617 гривен на счетах в УниверсалБанке и 68 тыс. 744 гривен в АльфаБанке, а также 100 тыс. гривен, 84 тыс. долл. и 36 тыс. евро наличных средств.

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