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Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе
10.10.2019 16:24

Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств на Донбассе районе населенных пунктов Золотое и Петровское 9 октября.

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Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля констатировал, что договоренность о разведении сил, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже Берлине в 2015 и 2016 годах, пока не достигнута. «Украинская сторона вчера (9 октября — Ред.) под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», — сказал Ушаков.

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