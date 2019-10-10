Политические Сводки
|Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе
|10.10.2019 16:24
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Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств на Донбассе районе населенных пунктов Золотое и Петровское 9 октября.(function() })();
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля констатировал, что договоренность о разведении сил, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже Берлине в 2015 и 2016 годах, пока не достигнута. «Украинская сторона вчера (9 октября — Ред.) под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», — сказал Ушаков.