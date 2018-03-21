Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что их встреча может состояться «в ближайшем будущем».

Слова Трампа, сказанные во время встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, приводит Reuters.

По словам Трапма, на встрече с Путиным он хотел бы обсудить гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию в Украине, Сирии и Северной Корее.

Ранее во вторник Кремль сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина. Президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. В ходе беседы были затронуты также темы, касающиеся Украины, Сирии, КНДР и гонки вооружений.

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, но телефонного звонка с поздравлениями со стороны Трампа не планируется.

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