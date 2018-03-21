Политические Сводки
- В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях
- В Одесской области без газоснабжения остаются 8 многоэтажек
- G20 призвала все страны к диалогу в сфере торговли
- Кабмин на заседании в среду намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией
- Трамп хочет встретиться с Путиным
|Трамп хочет встретиться с Путиным
|21.03.2018 07:43
|
Президент США Дональд Трамп, комментируя состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что их встреча может состояться «в ближайшем будущем».
Слова Трампа, сказанные во время встречи в Белом доме с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, приводит Reuters.
По словам Трапма, на встрече с Путиным он хотел бы обсудить гонку вооружений между двумя странами, а также ситуацию в Украине, Сирии и Северной Корее.
Ранее во вторник Кремль сообщил о телефонном разговоре Трампа и Путина. Президент США позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. В ходе беседы были затронуты также темы, касающиеся Украины, Сирии, КНДР и гонки вооружений.
Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, но телефонного звонка с поздравлениями со стороны Трампа не планируется.