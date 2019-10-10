В тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в тексте законопроекта об особенностях местного самоуправления на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей не может идти речь об автономии Донбасса, но он готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы. Об это он заявил на пресс-марафоне.

«Что касается закона об особом статусе – мы не можем в этом законе говорить об автономии. Главное сейчас говорить о том, что мы не можем, а не то, что мы можем. Я знаю, что там есть гуманитарные вопросы, будут также обсуждаться вопросы языка – чтобы у них (Донбасса, – ред.) был статус русского языка как регионального. Я думаю, что есть много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить», – сказал Зеленский.

Он также отметил, что поскольку нет готового текста законопроекта, то говорить о том, на какие компромиссы готова Украина, преждевременно.

«Я знаю, что раньше было много условий к закону об особом статусе, но они сами собой решаться из-за того, что мы как страна решили идти путем децентрализации», – добавил Зеленский.

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