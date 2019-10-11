Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему принял решение изменить состав ЦИК.

Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент

«Мы сказали, что мы перезагрузите все органы власти. Я не хочу, чтобы наш президент прежний ушел, а все осталось. Вот и все. Я имею по закону это право», – пояснил Президент.

Как сообщалось ранее, главной целью новоизбранного ЦИК в провластной партии «Слуга народа» считают объективность работы и обещают, что «ручной» комиссия не будет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира