Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Президент Петр Порошенко заявил, что цель Украины – в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в интервью изданию Hamburger Abendblatt, которое входит в немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом Альянса», – сказал Порошенко.

По мнению президента, вместе с Украиной Альянс «стал бы более сильным и эффективным, чем сегодня, а государства НАТО могли бы поучиться у Украины, как противостоять России».

Порошенко напомнил, что Киев с 2014 года противостоит на востоке страны пророссийским сепаратистам, которых поддерживает Кремль.

По поводу аннексии Крыма Россией Порошенко сказал следующее: «Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны. Для системы глобальной безопасности не существует альтернативы сильному НАТО».

Комментируя предоставление НАТО Украине, Боснии и Герцеговине, Македонии и Грузии статуса «стран-аспирантов», Порошенко подчеркнул: «Нам нужен теперь план действий для получения полного членства в НАТО. Мы стремимся получить этот план действий до конца 2019 года».

Порошенко также подчеркнул, что Украина стремится «как можно скорее» выполнить все критерии для членства в НАТО и Евросоюза.

«Украинское правительство выделяет «до шести процентов» ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО», – подчеркнул президент.

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