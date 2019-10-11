Президент пообещал подписать приказ о назначении посла в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что уже определился, кого он назначит послом Украины в США вместо уволенного им Валерия Чалого. По словам главы государства, соответствующий кадровый приказ будет подписан им в ближайшее время.

При этом называть имя будущего посла Зеленский не стал, уточнив лишь, что им станет некий опытный дипломат.

«Человек выбран. Человек – дипломат. Человек – с опытом. Я думаю, будет назначен в ближайшее время», – заявил президент в ходе многочасового пресс-марафона в Киеве в четверг, 10 октября.

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