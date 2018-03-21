Выступая в парламенте, Борис Джонсон сошелся с одним из депутатов во мнении, что происходящее в России похоже на то, как делал Адольф Гитлер.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон полагает, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года, чтобы улучшить имидж России, передает Reuters.

Выступая в британском парламенте, Джонсон сошелся с одним из депутатов во мнении, что происходящее похоже на то, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер.

«Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», — сказал министр.

Он также заметил, что было бы неверно лишать сборную Англии по футболу участия в ЧМ-2018, однако безопасность фанатов, по его словам, важна.

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