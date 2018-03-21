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Песков прокомментировал отставку Лаврова
21.03.2018 20:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о вероятной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова спекуляцией

 

Об этом сообщает РИА-Новости.

Таким образом в Кремле отреагировали на появившуюся в СМИ информацию, что Лавров собрался уйти с поста министра.

«Давайте поздравим министра с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции», – заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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