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|Песков прокомментировал отставку Лаврова
|21.03.2018 20:00
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о вероятной отставке главы МИД РФ Сергея Лаврова спекуляцией
Об этом сообщает РИА-Новости.
Таким образом в Кремле отреагировали на появившуюся в СМИ информацию, что Лавров собрался уйти с поста министра.
«Давайте поздравим министра с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции», – заявил он.
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