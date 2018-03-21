Директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информации о негласное прослушивание в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Об этом он заявил на круглом столе «Борьба с коррупцией в Украине: состояние дел» в среду в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея никакого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает», – заявил Сытник, отметив, что здесь «нечего комментировать».

Директор НАБУ заметил, что журналисты имеют возможность спросить у руководителя САП Холодницкий, о том, что же «он там нашел в своем кабинете».

Сытник подчеркнул, что не допустит, чтобы «кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП».

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