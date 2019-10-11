Мари Йованович должна дать показания в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

Экс-посла США в Украине Мари Йованович отстранили с должности после того, как она призвала личного адвоката президента США Руди Джулиани передать требование украинским чиновникам о проведении расследований в отношении Джо Байдена по официальным каналам, сообщает Associated Press.

Неназванный прежний дипломат рассказал агентству, что Йованович отказалась делать «все эти оффлайн, личные, неофициальные вещи» и дала понять, что у правительства США есть официальные способы запросить помощь иностранных правительств в расследованиях.

Источник агентства объяснил, что Госдеп традиционно опирается на договоры о взаимной правовой помощи, согласно которым США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в рамках уголовных расследований.

Мари Йованович должна дать показания в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу перед комитетами Палаты представителей по разведке, международным делам, надзору и реформам за закрытыми дверями 11 октября.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира