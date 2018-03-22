У России «может быть что-то» на американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил прежний директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает The Hill.

Наличие компромата, по его словам, объясняет довольно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.

«Я говорю, что, вероятно, у русских есть что-то, и именно следовательно Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», – заявил прежний глава ЦРУ.

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