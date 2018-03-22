Политические Сводки
- У России есть что-то на Трампа – экс-глава ЦРУ
- Генпрокуратура предупредила незаконную передачу имущества Реабилитационного центра "Конча-Заспа" в частную собственность
- Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений
- Цукерберг прокоментировал скандал с Cambridge Analytica
- Энергетическую зависимость от России надо сокращать, но при этом оставаться прагматиками
|У России есть что-то на Трампа – экс-глава ЦРУ
|22.03.2018 06:17
|
У России «может быть что-то» на американского президента Дональда Трампа.
Об этом заявил прежний директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает The Hill.
Наличие компромата, по его словам, объясняет довольно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.
«Я говорю, что, вероятно, у русских есть что-то, и именно следовательно Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», – заявил прежний глава ЦРУ.
Поделитесь статьей с друзьями