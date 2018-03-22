Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко встречалась с главарем так называемой ДНР Александром Захарченко до начала военных действий на Донбассе.

Об этом в прямом эфире NewsOne заявила народный депутат Надежда Савченко, передает Апостроф.

«Второй раз, когда я поехала к Захарченко и Плотницкому на переговоры, для того, чтобы можно было поговорить об освобождении людей, я узнала, что с Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна (Тимошенко, – прим. «Апострофа») на грани излома Майдана и войны. Но Юлия Владимировна постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась с Захарченко. По каким именно темам общалась Юлия Владимировна? Конечно же, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс, только Донбасс ее уже не поддержал», – сказала она.

Кроме того, Надежда Савченко заверила всех присутствующих в том, что президент Петр Порошенко испытывает перед ней явный страх.

«Порошенко испугался не тогда, когда ему начали докладывать о возможном теракте, чтобы вас убить (депутатов в Верховной Раде, – прим. «Апострофа»). Он испугался, как только меня увидел, когда я ему только пожала руку. Такие испуганные глаза я видела у него только в сессионном зале, когда я зашла и пустила слух, что у меня есть гранаты», – сказала она.

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