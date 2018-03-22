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|Трамп и Макрон обвинили Москву в отравлении Скрипаля
|22.03.2018 08:23
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Президенты США и Франции в среду провели беседу, в ходе которой коснулись покушения на бывшего российского шпиона.
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон в среду провели беседу, в ходе которой коснулись покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля с использованием химического оружия.
«Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты подчеркнули солидарность с Соединенным Королевством после использования Россией химического оружия против частного лица на территории Великобритании и согласились с необходимостью прибегнуть к действиям, чтобы привлечь Россию к ответственности. Два лидера обсудили также то, как США и Европа могут достичь согласия по тарифам», – говорится в сообщении.