Политические Сводки
- Трамп объяснил, зачем поздравил Путина с победой на выборах
- В Луганской и Донецкой областях из-за непогоды обесточенными остаются 4 населенных пункта
- Президент Перу подал в отставку из-за обвинений в коррупции
- Президент Перу объявил об уходе в отставку
- Трамп и Макрон обвинили Москву в отравлении Скрипаля
|Трамп объяснил, зачем поздравил Путина с победой на выборах
|22.03.2018 08:38
|
Президент США Дональд Трамп на следующий день после звонка российскому президенту Владимиру Путину отметил позитивную сторону диалога.
«Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также звонил ему). Fake News Media сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) – это хорошее дело, а не плохое», – написал Трамп в Twitter.
Он пояснил, что Москва может помогать в решении проблем с Северной Кореей, Сирией, Украиной, «Исламским государством», Ираном. Также в этот перечень американский президент добавил «предстоящую гонку вооружений» и негативно оценил попытки найти общий язык с Кремлем своих предшественников. Трамп напомнил свое письмо «мир через силу».
Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с переизбранием. В то же время американский президент намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.
В пресс-службе Кремля заявили, что стороны обсудили вопросы скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.
С объяснением лояльности президента США выступили в Белом доме и Государственном департаменте. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал Трампа.