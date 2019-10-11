Политические Сводки
|Путин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить развод сил в Донбассе
|11.10.2019 12:30
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Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе из-за националистов, заявил российский руководитель Владимир Путин.(function() })();
Его слова передает РИА Новости в пятницу, 11 октября.
«Никак действующий президент Украины не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может», — сказал Путин.
По его словам, националистические военные формирования угрожают занять позиции украинских военнослужащих в случае их ухода, следовательно здесь требуется «проявление политической воли».