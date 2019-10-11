Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе из-за националистов, заявил российский руководитель Владимир Путин.

Его слова передает РИА Новости в пятницу, 11 октября.

«Никак действующий президент Украины не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может», — сказал Путин.

По его словам, националистические военные формирования угрожают занять позиции украинских военнослужащих в случае их ухода, следовательно здесь требуется «проявление политической воли».

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