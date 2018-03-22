Политические Сводки
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|Комитет Рады дал добро на арест Савченко
|22.03.2018 10:28
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Представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата переданы спикеру парламента для внесения в зал на голосование
Регламентный комитет Верховной Рады направил спикеру парламента Андрею Парубию для внесения в зал на голосование представления ГПУ на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, передает LIGA.net.
Все три представления генпрокурора Юрия Луценко члены комитета поддержали единогласно.
Сегодня, 22 марта, Луценко на заседании регламентного комитета Рады заявил, что к передаче оружия Савченко для совершения теракта якобы причастны российские военные.
15 марта 2018 года генпрокурор заявил, что Савченко якобы планировала совершить теракт в здании Рады. В тот же день Луценко внес в парламент представления на привлечение депутата к уголовной ответственности, ее задержание и арест.