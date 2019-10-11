Политические Сводки
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|Зеленский назначил Куцого председателем Одесской ОГА
|11.10.2019 14:22
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Президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцого председателем Одесской областной государственной администрации.(function() })();
Указ №746/2019 о назначении Максима Куцого на должность появился на сайте Офиса президента.
К слову, Максим короткий украинский предприниматель.
Он является конечным бенефициаром инвестиционной компании Сервис менеджмент, рекламных агентств Медийный партнер и Цифровое партнерство, а также строительной компании Сити-Корпус.
Максим короткий работал в органах Министерства внутренних дел в сфере борьбы с экономическими преступлениями.