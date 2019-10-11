Политические Сводки
- Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь
- Зеленский назначил Куцого председателем Одесской ОГА
- Путин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить развод сил в Донбассе
- Йованович отстранили после отказа лично просить Украину начать расследование против Байдена
- США обвинили Украину во вмешательстве в выборы
|Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь
|11.10.2019 14:41
|
Александр Лукашенко поблагодарил украинского президента за теплый прием белорусской делегации в Житомире.(function() })();
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Минск. Приглашение он направил в благодарственном письме, которое адресовал Зеленскому, сообщила накануне пресс-служба главы государства.
«Президент пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время», – говорится в сообщении.
Лукашенко поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире на II Форуме регионов Беларуси и Украины, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.
«Итоги II Форума регионов Беларуси и Украины ярко подтверждают необходимость дальнейшего развития прямого межрегионального диалога», – подчеркнул Лукашенко.
Он выразил уверенность в успешном осуществлении всех белорусско-украинских проектов в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной и логистической отраслях, а также в расширении культурных связей для укрепления традиций добрососедства.
«Убежден, что договоренности, достигнутые в Житомире, будут обязательно реализованы. Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», – отметил Лукашенко