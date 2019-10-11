Политические Сводки
- Суд восстановил в должности экс-главу КСУ Станислава Шевчука
- Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь
- Зеленский назначил Куцого председателем Одесской ОГА
- Путин обвинил Зеленского в неспособности обеспечить развод сил в Донбассе
- Йованович отстранили после отказа лично просить Украину начать расследование против Байдена
|Суд восстановил в должности экс-главу КСУ Станислава Шевчука
|11.10.2019 15:00
|
Шевчук был уволен с поста главы Конституционного суда в мае решением судей. С тех пор глава суда сменился дважды.(function() })();
Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает его советник Денис Невьядомский в Facebook.
«Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины к немедленному исполнению», – написал он.
Решение суда подтвердил адвокат Андрей Портнов. Он отметил, что в Украине теперь сразу два председателя Конституционного суда.
«Напомню, что сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области», – добавил Портнов.
Напомним, Шевчук возглавил Конституционный суд 21 февраля 2018 года. Судьей КСУ он был с 13 марта 2014.