Шевчук был уволен с поста главы Конституционного суда в мае решением судей. С тех пор глава суда сменился дважды.

Окружной админсуд Киева восстановил Станислава Шевчука в должности председателя Конституционного суда. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает его советник Денис Невьядомский в Facebook.

«Суд удовлетворил иск Станислава Шевчука к КСУ в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения в части восстановления Станислава Шевчука на должности судьи и председателя Конституционного суда Украины к немедленному исполнению», – написал он.

Решение суда подтвердил адвокат Андрей Портнов. Он отметил, что в Украине теперь сразу два председателя Конституционного суда.

«Напомню, что сейчас этот суд возглавляет перешедший в дар от Януковича к Порошенко функционер, организовавший отмену статьи УК о незаконном обогащении и сам проходящий по уголовному делу об обогащении и взятках за судебные решения вокруг одного из заводов в Донецкой области», – добавил Портнов.

Напомним, Шевчук возглавил Конституционный суд 21 февраля 2018 года. Судьей КСУ он был с 13 марта 2014.

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