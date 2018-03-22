Манипулятивная попытка власти провести связь между Общественным движением «Украинский выбор ― Право народа» и делом «Савченко ― Рубана» свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий «партии войны».

Об этом заявили в исполкоме Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».

В Движении считают, что власть в худших традициях тоталитарных режимов позволяет себе не только устраивать политические шоу, но и давить на органы следствия.

«Сегодня в Верховной Раде генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил: «И Служба безопасности Украины, и Военная прокуратура имеют главное задание ― установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против Украинского государства. Потому сегодня только начало процесса, а не конец. Мы догадываемся, кто этот кукловод, потому что слышим тут лозунги так называемого «Украинского выбора»… (Несколько одиозных депутатов ― представителей «партии войны« скандируют: «Медведчук!«) Автор этого пока еще спрятан за кулисами. Знаю и сделаю все, чтоб прийти сюда не просто назвать фамилию, а объявить о возбуждении уголовного дела и привлечении главного врага Украины, который организовывает этот внутренний подрывной антиукраинский фронт… (Скандирование.) Должность генерального прокурора отличается от народного депутата тем, что мне недостаточно скандирований. Мне нужны факты. И я очень рассчитываю… Члены антиукраинской сети все же признают свою вину, покаются перед Украинским государством и народом и назовут того, кто зарядил эти «торпеды» против нашего народа», — процитировали генпрокурора в «Украинском выборе».

В исполкоме считают, что политическое давление на Движение «Украинский выбор» преследует единственную цель: дискредитировать и устранить организацию.

«И сегодняшние слова Юрия Луценко о том, что ему нужны доказательства, ― это не только лучшее свидетельство законности действий Движения «Украинский выбор» и его лидера, но и… откровенное признание того, что власть осуществляет репрессии в отношении своих политических оппонентов», — говорится в заявлении исполкома.

В «Украинском выборе» считают, что власть «панически боится торжества идей «Украинского выбора», народовластия и установления демократии в Украине».

«Речь идет о восстановлении мира на Востоке Украины, выполнении Минских соглашений, переходе к федеративному устройству Украины, экономическом сотрудничестве с РФ, праве граждан на принятие на всеукраинском и местных референдумах решений о досрочном прекращении полномочий отдельных депутатов, чиновников всех уровней. Эти идеи победят, и произойдет это мирным и конституционным путем. И никто из скандирующих депутатов ― представителей «партии войны» ― этому помешать не в силах», — уверены в «Украинском выборе».

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