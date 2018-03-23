Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Об этом пишет DW.

Отметим, посольство ЕС в России в настоящее время возглавляет немецкий дипломат Маркус Эдерер.

Также эту информацию подтвердил премьер Швеции Стефан Левен по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе.

«Мы приняли решение отозвать посла ЕС в России», − передает его слова пресс-служба Евросовета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в Брюсселе первые результаты расследования инцидента в Солсбери, согласно которым Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, входящим в группу Новичок.

ЕС поддержал Великобританию в оценке атаки на бывшего полковника ГРУ, и заявил о »крайне вероятной» причастности России.

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