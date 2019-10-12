Уход с поста президента был продуманным шагом, о котором он не жалеет. А население страны может устать от одного и того же лидера.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке, поскольку стране нужны были изменения и новые люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар».

По словам Назарбаева, уход с поста президента был продуманным шагом, о котором он не жалеет. Он отметил, что население страны может устать от одного и того же человека, который долгое время занимает должность ее лидера. «Нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек — у него свой взгляд, свое отношение», — сказал прежний руководитель республики.

Назарбаев добавил, что годы его президентства были трудными для страны и теперь необходимо закрепить все, что было сделано за это время.

«Первый руководитель государства должен быть всегда на белом коне, впереди, иметь абсолютно сильную энергетику», — сказал он.

19 марта Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет.

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