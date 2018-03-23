Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к введению пошлин на товары из США после того как президент Дональд Трамп решил утвердить пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции.

Об этом передает Reuters.

«Министерство коммерции опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые намерено ввести пошлины, чтобы сбалансировать потери, вызванные введением пошлин со стороны США на сталь и алюминий», – сообщили в министерстве.

Пошлины могут быть введены для товаров на сумму 3 миллиарда долларов.

Также ведомство ожидает предложения по контрмерам в отношении США от различных ведомств, бизнеса и экспертных кругов.

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