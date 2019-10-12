Парламент Британии впервые за 40 лет собрался в субботу, 12 октября. Причиной станет рассмотрение соглашения по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки. Об этом в субботу, 12 октября, пишет газета The Times.

Сообщается, что Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 18 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе. Свое предложение он намерен озвучить уже сегодня.

Издание отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы очередной отсрочке Brexit без сделки, однако парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.

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