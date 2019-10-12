Глава СБУ Иван Баканов проводит в своем ведомстве странную кадровую политику. И чем дальше, тем больше эта политика становится все безумнее, считает журналист Сергей Никонов.

«Сначала у Баканова появляются какие-то дикие гласные и негласные советники вроде Матиоса, Герасименко или Бачуна. Затем уже на официальных высоких должностях появляются безумцы вроде Дублика, который, в свою очередь заводит в «контору» откровенных мошенников, вроде Матковского. Однако, назначение первым заместителем ГУ ВБ Андрея Наумова превзошло все меры безумия», – пишет журналист.

Несколько недель назад временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов назначил заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью «К» СБУ Наумова Андрея Олеговича.

Наумова считают темной лошадкой.

«Дело в том, что Наумов, необыкновенный человек, с пробелами в биографии, завхозивший в ГПУ, а затем разворовывавший зону отчуждения ЧАЭС является фигурантом уголовных производств и подозревается в масштабных финансовых махинациях», – сообщает Сергей Никонов.

Информации об нем и его карьере немного. Известно, что ранее он 1,5 года работал директором Государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». И на должность он попал с подачи председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.

Тогда еще журналисты обратили внимание на странности с тендерами в ведомстве Андрея Наумова на этой должности. Так, конкурс на реконструкцию, которой занимался «ЦОТИОУЗО» выиграла КМП «Монолит», предложившее не самую дешевую цену на работы.

Также до января 2018 года Наумов ходил в заместителях директора Государственного спецпредприятия по управлению капитальным строительством зоны отчуждения.

Еще ранее был замом Константина Моргуна, начальника Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.

В Генпрокуратуре Андрей Наумов также считался человеком Виталия Яремы.

Удивляет и зарплата Андрея Наумова. Директором Госпредприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» получил почти 1,692 млн грн зарплаты и еще 17,5 тыс. по старому месту работы.

В 2019 году за 6 месяцев работы он получил более 1 млн грн зарплаты.

Однако с такими доходами у него нет недвижимости (жил в служебной квартире в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС), а машина записана на мать-пенсионерку.

В начале июля А вот мама Андрея Наумова далеко не бедная: купила квартиру в Киеве площадью 108 кв.м (рыночная стоимость — более 200 тыс. долл. США или 5 млн грн). Кроме этой квартиры и машины мама владеет 3 участками в Киевской области, домом в 184 кв.м., построенном вероятно в 2014 году.

Наумов зарегистрировал на своего отца Наумова Олега бизнес в столице: ресторан в центре «Van Gogh Bar» (в настоящее время не работает), культурно-творческий комплекс «АРТ Эрия». Руководит всем его бывшая жена Юлия.

Самый любопытный факт, характеризующий Андрея Наумова, связан с его массажистом.

Профессионального массажиста, врача Кирилла Гарника Наумов устроил на должность начальника службы обеспечения пропуска и сопровождения посетителей зоны отчуждения ГП «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». Кирилл Гарник стал правой рукой Андрея Наумова. Вместе они организовывали ВИП-клиентам отдых (охота, рыбалка, развлечения) в зоне отчуждения и вместе участвовали в схеме по выдаче пропусков.

«Зеленскому пора уже начать чистку в СБУ, и начать ее следует с Баканова. Потому что это очень удобная позиция – притворяться идиотом и назначать на ключевые должности не чистых на руку людей. И сложно поверить в то, что делается это безвозмездно», – пишет журналист.

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