Лига арабских государств обвинила Турцию, которая начала военную операцию «Источник мира» в Сирии, во вторжении и атаке на суверенитет соседнего государства.

Протест в связи с военной операцией заявил генеральный секретарь организации Ахмед Абуль Гейт.

В этот же день, 12 октября, Минобороны Турции объявило о взятии важного приграничного сирийского города Рас-эль-Айна. Однако объединение «Демократические силы Сирии» (SDF) опровергло это сообщение. По данным SDF, сражение за город продолжается, в его ходе убиты 23 бойца SDF и ранены 37.

ЛАГ объединяет 22 арабских государства, включая Судан, Алжир, Ливию, Саудовскую Аравию, Египет, Марокко, Тунис и другие. Штаб-квартира расположена в Каире.

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