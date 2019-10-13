Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что попросит Европу усилить давление на Россию.

14 октября Пристайко встретится в Люксембурге с главами МИД стран Евросоюза, на которой в том числе будет обсуждаться выполнение Минских соглашений.

По словам Пристайко, его «месседж» заключается в том, что украинская власть идет на «довольно болезненные» шаги, которые вызывают акции протеста у части общества. Другая часть призывает «двигаться дальше», а третья требует «соглашаться на все».

«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто повиснуть в воздухе, вы должны подставить плечо и поддержать. Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад вплоть до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», — заявил Пристайко.

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