Новым послом Украины в США вероятно станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Президент Владимир Зеленский может назначить на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, передает украинская служба Голоса Америки.

«На этом (постпред Украины в ООН – ред.) посту опытный дипломат Ельченко часто решительно отстаивал позицию Украины часто в ожесточенных обменах репликами с российской делегацией во время заседаний организации», – говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира