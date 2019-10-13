Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд даст показания перед Конгрессом по делу об импичменте Дональда Трампа.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, дипломат будет свидетельствовать о том, что президент Дональд Трамп попросил его отрицать договоренность с Украиной.

Сондланд даст показания на следующей неделе. Якобы он не знал, существует ли с Украиной договоренность по поводу расследования дела Байдена в обмен на поставки оружия.

До этого сторонники действующей администрации считали отрицание Сондланда одним из аргументов в пользу того, что договоренности между Трампом и Зеленским не существует.

Ранее Госдепартамент запретил послу свидетельствовать перед Конгрессом. Однако, по информации издания Axios, близкие к Трампу республиканцы призвали президента позволить дипломату предстать перед комитетами.

Союзники Трампа верят, что свидетельство Сондленда будет полезным их стороне и считают посла «человеком Трампа. По версии критиков Трампа, Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как американский президент пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена, отмечает Axios.

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