«Наш ядерный запас будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю», – предупредил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписанный им в пятницу бюджет на 2018 финансовый год позволит, между прочего, возродить американскую военную сила.

«У нас будет самая сильная армия в нашей истории», – сказал он в ходе выступления в Белом доме.

По его словам, иметь в своем распоряжении столь мощные вооруженные силы – «это очень важно».

Существенные средства пойдут над модернизацию ядерного арсенала США.

«Наш ядерный запас будет намного мощнее, чем у любой другой страны. Никто не сможет даже близко подобраться нам по этому показателю», – предупредил глава Белого дома.

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