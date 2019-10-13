Об этом он заявил в субботу, 12 октября, выступая с речью на парламентской ассамблее НАТО в Лондоне, говорится на сайте британского правительства.

Как заявил Доминик Рааб, НАТО приходится сталкиваться и бороться со «все более агрессивной Россией». В качестве примера агрессии он назвал аннексию Россией украинского Крыма, кибератаки на европейские государства и набег на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Рааб считает, что НАТО должен «проявлять дальновидность» в адаптации средств для сдерживания «российских схем агрессии».

Глава британского МИДа также указал, что НАТО уже предприняла определенные меры.

Речь идет, в частности, об усилении контингента в Эстонии, увеличении поддержки Грузии и Украины, а также о присутствии сил Североатлантического альянса в Черном море.

«Но в этой изменяющейся среде мы должны смотреть в будущее, мы должны меняться вместе с ним. Россия уже демонстрирует новую, инновационную киберугрозу своей безрассудной и безответственной деятельностью», – подчеркнул Доминик Рааб.

В то же время политик добавил, что НАТО необходимо найти подход, который даст возможность улучшить отношения с Москвой, «если и когда Россия продемонстрирует свои серьезные намерения, готовность и способность сотрудничать, поддерживая международный закон, а не попирая его».

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