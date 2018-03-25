По его словам, у каждого есть политические амбиции, но «к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте».

Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?» заявил, что подумывает по поводу предстоящих президентских выборов.

«Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», – сказал Кличко.

По его словам, у каждого есть политические амбиции, но «к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

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