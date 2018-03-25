Политические Сводки
- Кличко рассказал о своих президентских амбициях
- Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" в Старосамборском районе (Львовская обл.)
- За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь
- СБУ разоблачила в Днепропетровской области двух интернет-агитаторов, действовавших по указанию кураторов из РФ
- Прокуратура разоблачила преступную группу, действующую на коммунальном предприятии в Винницкой области
|Кличко рассказал о своих президентских амбициях
|25.03.2018 07:11
|
По его словам, у каждого есть политические амбиции, но «к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте».
Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине на панельной дискуссии «Украина: в плену кризиса?» заявил, что подумывает по поводу предстоящих президентских выборов.
«Вы говорите о президентских выборах в следующем году… Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал», – сказал Кличко.
По его словам, у каждого есть политические амбиции, но «к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте».
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.
Поделитесь статьей с друзьями