Президент США Дональд Трамп может объявить о высылке десятков российских дипломатов в понедельник, 26 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Это будет сделано в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Американский президент принял во внимание рекомендации своих советников.

По данным источников Bloomberg, о новой высылке президент Дональд Трамп может объявить уже в понедельник. При этом он хочет быть уверен, что аналогичные шаги предпримут европейские страны.

По данным The Times, в качестве реакции на отравление в британском Солсбери экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии российских дипломатов могут выслать до 20 европейских стран.

В их числе – Франция, ФРГ, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания.

По данным издания, «беспрецедентная скоординированная акция» начнется 26 марта.

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