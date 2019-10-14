«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство».

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана с «депутатами» Госдумы России, избранными в аннексированном Крыму.

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посол Турции в Украине приглашен в МИД», – говорится в заявлении МИД Украины в твиттере.

Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В составе российской делегации два «депутата» из аннексированного Крыма – Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Именно она распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о «теплом приеме».

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