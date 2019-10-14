|Путин знает, что мешает Трампу наладить отношения с Россией
|14.10.2019 07:30
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Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic сказал, что не имеют претензий к Трампу.(function() })();
Внутриполитическая ситуация в США мешает президенту этой страны Дональду Трампу наладить отношения с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, передает ТАСС.
Путин добавил, что власти страны не имеют претензий к Трампу из-за проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
«Мы все знаем, что говорит президент Соединенных Штатов Америки господин Трамп по поводу российско-американских отношений. Мы знаем, что еще в ходе предыдущей предвыборной кампании он высказывался за их нормализацию», — добавил российский руководитель.
Он подчеркнул, что Москва будет работать с любой администрацией США настолько, насколько сама власть этого захочет.
В начале октября Путин заявил, что у них с Трампом установились доверительные деловые отношения. Российский руководитель отметил, что близких контактов между ними никогда не было, но выразил надежду на улучшение отношений между странами.