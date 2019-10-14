На парламентских выборах в Польше победила правящая консервативная партия «Право и справедливость».

Опросы на выходе с избирательных участков, проведённые компанией IPSOS, выявили, что за правящую партию отдали свои голоса около 43 с половиной процентов избирателей.

Проевропейская центристская «Гражданская коалиция», вышла на второе место, у неё 27,4 процента голосов. Самая крупная партия в этой коалиции – «Гражданская платформа», отражающия интересы оппозиционно-настроенных бизнесменов. Эта партия находилась у власти с 2007-го по 2015 год.

«Право и справедливость» имеет национал-консервативную идеологическую ориентацию с элементами клерикализма. Сторонники этой партии выступают за уменьшение налогового бремени, активную государственную защиту малоимущих. Вместе с тем, последователи Качиньского считают ЛГБТ-сообщество угрозой в связи с продолжающимся ростом его влияния на взгляды молодёжи. Оппоненты правящей партии отмечают, что она угрожает демократии в Польше, подрывает независимость судебной системы и СМИ и распространяет недоброжелательное отношение к меньшинствам.

«Право и справедливость» сохранит большинство в парламенте, у неё 239 мандатов. «Гражданская коалиция» получает 130 мест. У представителей левых сил 43 места.

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