Президенту РФ Владимиру Путину доложили основные моменты из 14-часового пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Он отметил, что в Кремле ознакомились с основными высказываниями президента Украины, особенно по Донбассу и минским договоренностям.

«Конечно, при всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема общения с представителями СМИ. Основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину», — сказал Песков.

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