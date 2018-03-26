Страны Запада одновременно объявили о высылке российских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

Власти США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, а также закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.

Канада высылает четырех сотрудников посольства и генконсульства.

Как заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ по делу Скрипаля. «Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов», – сказал он журналистам. Дополнительные меры, включая дальнейшие высылки, не исключаются в ближайшие дни и недели, добавил Туск.

Франция, Польша, Германия вышлют по четыре российских дипломата.

Чехия и Литва решили выслать по три россиянина с дипломатическим статусом (еще 44 россиянина Литва внесла в список персон, которым запрещен въезд в страну), Нидерланды, Италия и Дания – по два, а Латвия, Эстония, Финляндия, Румыния и Хорватия – по одному. 14-й страной ЕС, судя по всему, является Великобритания – 23 российских дипломата повинули эту страну на прошлой неделе.

Кроме того, Украина вышлет 13 российских дипломатов.

Напомним, в пятницу, 23 марта, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из России. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в России. Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес российского государства ЕС, однако, воздержался – по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза. Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных общеевропейских жестких шагах в отношении России – например, о высылке российских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала). Разные издания и источники насчитывали от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в России Британского совета.

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