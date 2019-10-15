США ввели санкции против трех граждан Турции, включая министра обороны страны Хулуси Акара.

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В список также вошли министр энергитики и природных ресурсов Фатих Донмез и глава МВД Сулейман Сойлу. Кроме того, под санкциями оказались турецкие Минэнерго и Минобороны.

Новые санкции связаны с военной операцией Турции в Сирии. По мнению Вашингтона, действия Анкары поставили под угрозу жизни мирных граждан, дестабилизируют ситуацию в регионе и подрывают кампанию кампанию по борьбе с «Исламским государством».

США готовы расширить санкции против Турции, добавили в Минфине.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что он увеличил тарифы на импорт стали из Турции на 50 процентов и приостановил переговоры о торговле с Анкарой.

«Я полностью готов без промедления уничтожить экономику Турции, если турецкие лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути», – добавил он.

Трамп отметил, что США оставят небольшое количество военных на базе в Пов-Танфе для уничтожения остатков ИГИЛ. Американский президент призвал Турцию обеспечить защиту гражданских лиц на северо-востоке Сирии и не допустить возрождения террористической группировки «Исламское государство».

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