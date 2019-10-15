Совет ЕЕ заявил о необходимости усилий международного сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН, для прекращения военных действий.

Совет Европейского Союза по иностранным делам, заседающий 14 октября в Люксембурге, обратился с призывом к международному сообществу предпринять усилия для прекращения вооруженной операции Турции на северо-востоке Сирии.

«Срочно необходимы постоянные усилия международного сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН, для прекращения этих военных односторонних действий», – говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет предложил провести совещание на уровне министров международной коалиции, борющейся против «Исламского государства», чтобы обсудить, как продолжать действовать в нынешних условиях.

«В этом контексте и принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию», – подчеркивается в документе Совета ЕС.

В нем отмечается, что страны ЕС придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию, в том числе с учетом региональной стабильности.

«Соответствующая рабочая группа совета соберется позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу», – сообщается в коммюнике.

«ЕС напоминает, что он не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии в тех областях, где права местного населения игнорируются или нарушаются», – заявили главы МИД стран ЕС.

Они заверили, что ЕС по-прежнему участвует в усилиях по эффективному разрешению серьезного гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в регионе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира