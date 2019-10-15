Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Как заявила высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, украинский министр представил европейским коллегам в Люксембурге «достаточно всеобъемлющий» и удовлетворительный как по реформам в стране, так и по ситуации в Донбассе документ.

«Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его», — добавила глава европейской дипломатии.

Детали плана не раскрываются. В то же время Могерини вновь заявила о приверженности территориальной целостности Украины и поддержке ее суверенитета.

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