|Евросоюз поддержал план Украины по Донбассу
|15.10.2019 07:23
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Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.(function() })();
Как заявила высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, украинский министр представил европейским коллегам в Люксембурге «достаточно всеобъемлющий» и удовлетворительный как по реформам в стране, так и по ситуации в Донбассе документ.
«Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его», — добавила глава европейской дипломатии.
Детали плана не раскрываются. В то же время Могерини вновь заявила о приверженности территориальной целостности Украины и поддержке ее суверенитета.