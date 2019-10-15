Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае провала усилий в минском и нормандском форматах Украина будет добиваться от мирового сообщества развертывания в Донбассе миротворческой миссии.

Об этом глава МИД рассказал после заседания комитета Европарламента по иностранным делам, передает Укринформ.

«У нас всегда есть план Б. Одна из таких идей – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира», – рассказал Пристайко.

По его словам, пока этот вариант даже не начинал реализовываться, поскольку ООН до сих пор не отправляла в Украину миссию, которая бы оценила возможность введения миротворцев.

Министр подчеркнул, что пока приоритетом для Украины остаются минский и нормандский форматы.

«У нас остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на планете. Мы сейчас не в той точке, когда просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что достигнем прогресса в минском и нормандском форматах», – подытожил министр.

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