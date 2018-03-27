Политические Сводки
- Луценко рассказал, как Савченко готовила возвращение Януковича
- Эрдоган назвал вступление в ЕС стратегической целью Турции
- 17-летняя жительница Лозовой инсценировала свое похищение, чтобы потребовать с матери выкуп 100 тыс. гривен
- Талисман Киева выберут 6 июля
- За минувшие сутки боевики 47 раз обстреляли позиции ВСУ, без потерь
|Эрдоган назвал вступление в ЕС стратегической целью Турции
|27.03.2018 07:08
|
Анкара намерена продолжать переговоры о вступлении. Перед саммитом ЕС – Турция в болгарской Варне прошли протесты против визита Эрдогана.
Турция считает вступление в Европейский Союз своей стратегической целью.
Об этом заявил в понедельник, 26 марта, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган перед началом саммита ЕС – Турция в Болгарии.
Эрдоган также намерен обсудить вопросы финансовой поддержки сирийских беженцев в Турции. В частности, турецкая сторона заявляет, что еще не получила обещанный Евросоюзом транш в 3 млрд евро.
Перед саммитом ЕС – Турция в болгарской Варне прошли протесты против визита Эрдогана. Около сотни участников собрались в центре города с плакатами «Остановите Эрдогана» и «Европа – не место для диктаторов». Акция протеста также прошла в столице Болгарии Софии.
В Еврокомиссии заявили, что приоритетными для обсуждения во время саммита вопрос энергетики и безопасности, беженцев и миграции, борьба с терроризмом, упрощение визового режима с Анкарой, а также внутриполитическая ситуация в Турции и конфликты в регионе.
«Разногласия между ЕС и Турцией – значительны. Это будут свободные и открытые дебаты, во время которых мы не будем скрывать наши различия, а искать улучшения нашего сотрудничества», – подчеркнул глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.