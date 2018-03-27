Анкара намерена продолжать переговоры о вступлении. Перед саммитом ЕС – Турция в болгарской Варне прошли протесты против визита Эрдогана.

Турция считает вступление в Европейский Союз своей стратегической целью.

Об этом заявил в понедельник, 26 марта, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган перед началом саммита ЕС – Турция в Болгарии.

Эрдоган также намерен обсудить вопросы финансовой поддержки сирийских беженцев в Турции. В частности, турецкая сторона заявляет, что еще не получила обещанный Евросоюзом транш в 3 млрд евро.

Перед саммитом ЕС – Турция в болгарской Варне прошли протесты против визита Эрдогана. Около сотни участников собрались в центре города с плакатами «Остановите Эрдогана» и «Европа – не место для диктаторов». Акция протеста также прошла в столице Болгарии Софии.

В Еврокомиссии заявили, что приоритетными для обсуждения во время саммита вопрос энергетики и безопасности, беженцев и миграции, борьба с терроризмом, упрощение визового режима с Анкарой, а также внутриполитическая ситуация в Турции и конфликты в регионе.

«Разногласия между ЕС и Турцией – значительны. Это будут свободные и открытые дебаты, во время которых мы не будем скрывать наши различия, а искать улучшения нашего сотрудничества», – подчеркнул глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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