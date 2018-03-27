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|Луценко рассказал, как Савченко готовила возвращение Януковича
|27.03.2018 07:15
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Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан действовали в рамках более глобального плана.
«Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже когда им казалось, что они завербовали целый полк спецназа, не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. Я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, первых попыток штурмов Октябрьского дворца, которые демонстрировали поклонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации», – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире ICTV.
Также Луценко добавил, что за терактом в Киеве последовало бы наступление российских войск во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.
22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил подозрение Савченко в присутствии адвоката.
23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца без права внесения залога.