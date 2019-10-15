Председатель парламента Дмитрий Разумков анонсировал окончание работы нардепов в турборежиме.

На этой неделе Верховная Рада перейдет к более плановой работе, сообщил он в ходе Согласительного совета во вторник, 15 октября.

«На этой неделе, в том числе и прислушиваясь к премьер-министру, мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти ради проведения реформ, и будем работать в несколько ином режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее, или это как-то повлияет на качество работы», – сказал спикер.

Также он отметил, что на прошлой неделе Рада рассмотрела 41 вопрос повестки дня, между которых 24 проекта законов были приняты в целом и четыре – в первом чтении.

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